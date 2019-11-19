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القبض على 33 شخصاً بحوزتهم 32 سلاحاً نارياً
وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية الأمن العام اليوم ، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة ، والتي بدأت بتاريخ ٢٧ حزيران الماضي ، تمكنت خلال الأسبوع العشرين من الحملة من إلقاء القبض على ٣٣ شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ٣٢ سلاحاً نارياً ومن ضمنهم شخص واحد من جنسية عربية ،واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة ،ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على ١٣٦٩ شخصاً ضبط بحوزتهم ١٥٩٨ سلاحاً نارياً.
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