الرئيسية | جرائم وحوادث اصابة طفلة بعيار ناري بالخطأ

وطنا اليوم ـ عمان اصيبت طفلة بعيار ناري في قدمها في منزل الاسرة في معان ، وفقا مصدر امني. وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات بمديرية شرطة غرب معان ظهر السبت بوصول طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات للمستشفى اثر تعرضها للإصابة بعيار ناري في منطقة القدم وحالتها العامة متوسطة. واضاف : بالتحقيق مع والد الطفلة أفاد أن ابنته اصيبت بعيار ناري عن طريق الخطأ من قبل شقيقها اثناء قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله في منطقة البتراء بوادي موسى غرب معان. وبين المصدر انه تم ضبط شقيق الطفلة والسلاح الناري والتحقيقات مستمرة.









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