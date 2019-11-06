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وفاة شخص إثر حادث تدهور مركبته داخل نفق المدينة الطيبة
وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث
قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة صغيرة داخل نفق المدينة الطبية ، نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (62) عاماً، إثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء المتوفى إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.
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