الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة شخص إثر حادث تدهور مركبته داخل نفق المدينة الطيبة

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة صغيرة داخل نفق المدينة الطبية ، نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (62) عاماً، إثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء المتوفى إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

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