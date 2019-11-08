إحباط محاولة تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة

وطنا اليوم-عمان:أحبطت الأجهزة الأمنية الجمعة ، تهريب مليونين وستمائة الف حبة مخدرة عبر معبر جابر وفق مصدر امني.
وقال المصدر إن أحد شخصا من جنسية عربية حاول تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن بعد اخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تشكيل لجنة امنية بعد ورود معلومات عن الشخص، حيث تم متابعة تلك المعلومات حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية ، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب مليونين وستمائة ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحتوي الفاكهة وما زال التحقيق جارياً.