الرئيسية | جرائم وحوادث إحباط محاولة تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة

وطنا اليوم-عمان:أحبطت الأجهزة الأمنية الجمعة ، تهريب مليونين وستمائة الف حبة مخدرة عبر معبر جابر وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن أحد شخصا من جنسية عربية حاول تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن بعد اخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تشكيل لجنة امنية بعد ورود معلومات عن الشخص، حيث تم متابعة تلك المعلومات حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية ، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب مليونين وستمائة ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحتوي الفاكهة وما زال التحقيق جارياً.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر