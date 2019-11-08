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مصدر : منفذ جريمة جرش أمام محكمة أمن الدولة
وطنا اليوم-عمان:أفاد مصدر أمني أردني الجمعة، أن التحقيقات مستمرة مع الشاب الذي طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش، وسيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.
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ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالى 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
ويقوم نحو خمسة ملايين سائح سنويا بزيارة عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح وجرش وعجلون.
وارتفع الدخل السياحي للأردن العام الماضي الى نحو خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه والذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية.
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