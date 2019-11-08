مصدر : منفذ جريمة جرش أمام محكمة أمن الدولة

وطنا اليوم-عمان:أفاد مصدر أمني أردني الجمعة، أن التحقيقات مستمرة مع الشاب الذي طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش، وسيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وقال المصدر إن "التحقيقات مستمرة مع (م. أ.ر 22 عاما) مرتكب جريمة الطعن ضد سياح وأردنيين في جرش".

وأضاف أنه "من المقرر إحالة الموقوف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام لاستجوابه من قبله وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب له".

ولفت المصدر الى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي" بدون اعطاء مزيد من التوضيح.

وهاجم الفاعل الأربعاء سياحا في منطقة جرش الأثرية بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.

ونقل المصابون الى مستشفى جرش الحكومي، قبل نقل سائحة مكسيكية كانت حالتها خطرة والدليل السياحي الى مدينة الحسين الطبية في عمان بمروحية.

وبحسب السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر قوله إن المصابة السويسرية "تتعافى وستكون قادرة على المغادرة الى سويسرا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أنه "تم الاعتناء بها طبيا وصحتها في حالة مستقرة".

وزار سفير المكسيك في عمان روبيرتو رودريغيز، الخميس مصابي الحادثة مؤكدا أنها "حادثة فردية" وأن المصابين المكسيكيين الثلاثة "حالتهم العامة مستقرة".

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود الى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا.

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ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالى 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

ويقوم نحو خمسة ملايين سائح سنويا بزيارة عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح وجرش وعجلون.

وارتفع الدخل السياحي للأردن العام الماضي الى نحو خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه والذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية.