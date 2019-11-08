الرئيسية | جرائم وحوادث جرش مجدداً .. زوج يقتلع عيني زوجته أمام أولادها

وطنا اليوم-عمان:في جريمة هي الأبشع في نوعها، أقدم زوج على اقتلاع عيني زوجته في محافظة جرش شمالي الأردن، أمام أولادها وفق ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود إن الزوج اقتلع عيني زوجته بعد خلافات بينهما، واحتجزها في المنزل دون اسعافها وسط صراخ أطفالها.

وبعد فترة زمنية تم نقل السيدة الثلاثينية إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس وتم تحويلها على الفور إلى المدينة الطبية في عمان، لإجراء تدخل جراحي فوري أنتهى باستئصال عين السيدة بعد تضررها بشكل كلي ومنعاً لوصول الضرر إلى الدماغ، فيما أبقى الأطباء على العين الأخرى في مكانها بعد ترميمها شكلياً فقط، لكنها أصيبت بالعمى الكلي وبنسبة 100%.

من جانبه أكد مصدر أمني أن الجهات الأمنية تبلغت بالحادثة وتم ضبط الجاني وتحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر