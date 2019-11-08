جرش مجدداً .. زوج يقتلع عيني زوجته أمام أولادها

وطنا اليوم-عمان:في جريمة هي الأبشع في نوعها، أقدم زوج على اقتلاع عيني زوجته في محافظة جرش شمالي الأردن، أمام أولادها وفق ما أفاد شهود عيان.
وقال الشهود إن الزوج اقتلع عيني زوجته بعد خلافات بينهما، واحتجزها في المنزل دون اسعافها وسط صراخ أطفالها.
وبعد فترة زمنية تم نقل السيدة الثلاثينية إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس وتم تحويلها على الفور إلى المدينة الطبية في عمان، لإجراء تدخل جراحي فوري أنتهى باستئصال عين السيدة بعد تضررها بشكل كلي ومنعاً لوصول الضرر إلى الدماغ، فيما أبقى الأطباء على العين الأخرى في مكانها بعد ترميمها شكلياً فقط، لكنها أصيبت بالعمى الكلي وبنسبة 100%.
من جانبه أكد مصدر أمني أن الجهات الأمنية تبلغت بالحادثة وتم ضبط الجاني وتحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.