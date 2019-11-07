تصادم غريب عند دوار المدينة الرياضية

وطنا اليوم-عمان:تسبب خطأ عدم تأمين ثبات مركبة شحن صغيرة (بكب) اثناء وقوفها في ساحة ترابية (بمستوى اعلى من الشارع) بالقرب من دوار المدينة الرياضية بعد ظهر اليوم، الى رجوعه للخلف واصطدامه بباص عمومي (نقل متوسط) كان يقف على الشارع العام بإنتظار الركاب

و قد نتج عن الحادث اضرار مادية فقط

وقام مندوب الحوادث بتنظيم المخطط الكروكي اللازم وحسب الأصول.