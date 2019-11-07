 وطنا نيوز -تصادم غريب عند دوار المدينة الرياضية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تصادم غريب عند دوار المدينة الرياضية
التاريخ : 07-11-2019 05:47:46 المشاهدات: 1580

وطنا اليوم-عمان:تسبب خطأ عدم تأمين ثبات مركبة شحن صغيرة (بكب) اثناء وقوفها في ساحة ترابية (بمستوى اعلى من الشارع) بالقرب من دوار المدينة الرياضية بعد ظهر اليوم، الى رجوعه للخلف واصطدامه بباص عمومي (نقل متوسط) كان يقف على الشارع العام بإنتظار الركاب

و قد نتج عن الحادث اضرار مادية فقط

وقام مندوب الحوادث بتنظيم المخطط الكروكي اللازم وحسب الأصول.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق