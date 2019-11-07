الرئيسية | جرائم وحوادث الحبس لسارق جرة غاز في جلسة محاكمة عن بعد بالكرك

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة بداية الكرك أول قرارتها في أول جلسة محاكمة عن بعد تجريها كافة محاكم الجنوب، حيث قضت بوضع شاب بالاشغال المؤقتة مدة سنة لقيامه بسرقة جرة غاز من منزل بعد ان خفضت عقوبته من الاشغال المؤقتة ثلاث سنوات لاعترافه واسقاط المشتكي حقه الشخصي عنه مما اعتبرته اسبابا مخففة تقديرية.

وجرى ربط الكتروني بين المحكمة ومركز اصلاح وتأهيل الكرك، واستمعت لافادة المشتكي الذي اسقط حقه الشخصي ولافادة المشتكى عليه البالغ من العمر 18 عاما وجاهيا لكن دون حضور المشتكى عليه لقاعة المحكمة، واعترف بقيامه بسرقة "جرة غاز" من منزل مبديا عدم رغبته بمناقشة باقي شهود النيابة العامة.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي بسام التلاهين وعضوية القاضي طه الخريشة صرف النظر عن دعوة شهود النيابة وادانته بجرم السرقة ووضعه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات

ولاسقاط المشتكي حقه الشخصي ولاعترافه ما اعتبرته المحكمة أسبابا مخففة تقديرية، قررت تخفيض عقوبته الى الحبس سنة واحدة.

وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.

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