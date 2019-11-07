الحكم على أربعيني بالأردن بتهمة هتك عرض ابنة أخيه 24 مرة

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وطنا اليوم-عمان:هكذا انكشف امر متهم هو "عم وزوج والدة المجني عليها" اعتاد بحكم القرابة التواجد في المنزل مع المجني عليها على هتك عرض ابنة أخيه، التي تقول لائحة الإتهام بأنها يتيمة الأب وتبلغ من العمر 16 عاما.

وتكشف اللائحة تفاصيلا مؤلمة لظروف عاشتها المجني عليها عندما تسحب إليها المتهم فجراً من أجل ممارسة الجنس معها لتوبخه بعبارة "يا عمو خلص يا عمو زودتها هذا الحكي عيب" لتستيقظ جدتها من نومها وتوقفه عند حده بتقديم شكوى ضده.

المتهم الأربعيني الذي يعمل طباخا، جرمته بجناية هتك العرض مكررة 24 مرة.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور ماجد الرفايعه وبعضوية القاضيين أنور أبو عيد ولؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى حكماً مشدداً يقضي وضع المتهم بالأشغال المؤقته 7 سنوات وثمانية أشهروالرسوم والنفقات.

ووفق لائحة الاتهام فان المتهم هو عم المجني عليها البالغه من العمر 16 عاما وبذات الوقت هو زوج والدتها بعد وفاة زوجها، حيث اعتاد المتهم ومنذ سنة تقريبا على التحرش بالمجني عليها حيث يتظاهر بداية انه يقوم بالمزاح معها ويمسكها من "..." والتحسيس عليها ثم يقبلها على فمها، وكان يقول لها (البنت في هذه المرحلة بتجيها..... احسن ما تطلعي بره وتفضحينا) واحيانا يحضر إليها وهي نائمة في غرفتها ويطلب منها ان تخلع ملابسها السفليه ويقوم بهتك عرض المجني عليها ومكرر تلك الأفعال ما مجموعه 24 مرة.

وأضافت اللائحة عندما كانت المجني عليها نائمة لدى جدتها حضر إليها المتهم الساعة الخامسة فجراً حتى يمارس معها نفس الأفعال الا انها رفضت وكانت تقول له (يا عموخلص يا عموزودتها هذا الحكي عيب ) ورد عليها (زي كل مرة انا ما اذيك) وقد سمعت والدة المتهم ذلك الكلام حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقه.

كما وتبين للمحكمة بأن المتهم سبق وأن ادين بجناية هتك العرض عام 2006 وحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقته 5 سنوات و4 أشهر الذي يعد معه مكررا بالمعنى القانوني.

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