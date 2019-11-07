الرئيسية | جرائم وحوادث مصادر تكشف تفاصيل مثيرة عن منفذ الطعن في جرش

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر أمنية أن منفذ عملية الطعن في جرش التي أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 4 سياح ورجلا أمن ومواطنان، من سكان مخيم مدينة جرش ولم يأت من خارج المملكة.

وبينت المصادر أن منفذ العملية 22 عاما (م.م.ا) من مواليد عام 1997، ولا يحمل رقم وطني أردني.

وأوضحت أنه كان يتواجد في المدينة الأثرية بشكل معتاد ويعمل ببيع المياه في المنطقة.

وقال مصاب بعملية الطعن في جرش، إن المهاجم لم يكن طبيعياً، وكان يركض ويطعن السياح حاملاً سكيناً منزلياً حاداً جداً وتمت السيطرة عليه بصعوبة.

وأظهر مقطع فيديو منطقة مليئة بالدماء بجوار موقع جرش الأثري.

وشوهدت إحدى السيدات تصرخ بالإسبانية "إنه خنجر، خنجر. هناك سكين. ساعدوه الآن، من فضلكم".

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث امرأة ملقاة بلا حراك على الأرض بينما يضغط شخص ما بمنشفة على ظهرها، وكانت الأرض من حولها ملطخة بالدماء. وكان رجل في مكان قريب جالسا ويبدو أنه مصاب بجرح في ساقه.

يذكر أن محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، تجذب مئات الآلاف من السياح سنوياً.

وارتفع الدخل السياحي للأردن العام الماضي إلى نحو خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه والذي سجل نحو 4.6 مليار دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية.

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