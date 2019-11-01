 وطنا نيوز -طعن عدد من السياح ورجل أمن ودليل سياحي بمدينة جرش
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طعن عدد من السياح ورجل أمن ودليل سياحي بمدينة جرش
التاريخ : 06-11-2019 11:34:45 المشاهدات: 1615

وطنا اليوم-عمان:تعرض ثلاث سياح ورجل امن ودليل سياحي الى الطعن قبل قليل في مدينة جرش الاثرية.

ويجري العمل على نقلهم الى المستشفيات فيما تولت الاجهزة الامنية المتابعة والتحقيق.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان شخصا اقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه اثر مشاجرة وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور القاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه .


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