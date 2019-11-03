الرئيسية | جرائم وحوادث مخالفة سير قديمة تثير مواقع التواصل في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت ادارة السير المركزية، ان الصورة المتداولة لمخالفة سير "تحتوي على أخطاء املائية"، قديمة وتعود للعام 2016.

وأوضحت ادارة السير في بيان ، انه تم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص تلك المخالفة ومحررها لما تحتويه من كم كبير من الاخطاء.

وأشارت الى أن مديرية الأمن العام قامت وبالتنسيق مع الشركاء ذوي العلاقة بإطلاق مشروع تحرير المخالفات الكترونياً بواسطة أجهزة (PDA)، بهدف الحد من أخطاء تحرير وإدخال المخالفات المرورية، لتجاوز السلبيات التي تعتمد التحرير اليدوي وما يترتب على ذلك من أخطاء، ولتقليل التدخل البشري في إجراءات تسجيلها، مما يوفر الجهد والوقت ويحقق الدقة والشفافية، إضافة لإشعار المواطنين بالمخالفات المرتكبة أولا بأول بواسطة الرسائل النصية (SMS).

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع في العاصمة عمان، والعمل جاري حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية لتشمل جميع محافظات المملكة.

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