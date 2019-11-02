الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تدهور في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم-بينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة العمري ، نتج عن الحادث وفاة شخص إثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم ، وإصابة أربعة اخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة .

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