 وطنا نيوز -وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تدهور في محافظة الزرقاء
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وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تدهور في محافظة الزرقاء
التاريخ : 02-11-2019 05:52:38 المشاهدات: 1630

وطنا اليوم-بينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة العمري ، نتج عن الحادث وفاة شخص إثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم ، وإصابة أربعة اخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة .


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