الرئيسية | جرائم وحوادث ادارة السير تحذر السائقين من تطبيق (TiK ToK)

وطنا اليوم-عمان:حذرت ادارة السير في بيان لها حول الفيديوهات المصورة عبر التطبيقات الخلوية او مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مخالفات وممارسات خطرة أثناء القيادة

حيث لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار فيديوهات مصورة على التطبيقات الذكية للموبايل كتحديات عبر تطبيق (TiK ToK) او على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد قيادة متهورة ومستهتره او تشحيط بالعجلات، او خروج للأجسام بالاضافة لمخالفات تركيب الاضافات الصوتية او الضوئية (لطاشات) وغيرها مؤكدة ان هذه التصرفات تعتبر مخالفة لقانون السير، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في حال تم رصد مثل تلك الفيديوهات المتداولة.

وطلب البيان المواطنين القيادة بحذر والالتزام بقوانين وانظمة السير، وعدم التقليد الاعمى لمثل تلك الفيديوهات والتحديات، او الانسياق نحو تلك الممارسات المخالفة.

وفي سياق متصل، ضبط العاملون في المباحث المرورية بادارة السير بكب محمل باسطوانات غاز، بعد انتشار مقطع فيديو له عبر تطبيق ( TiK ToK) يظهر فيه سائقه وهو يجلس في الصندوق الخلفي للمركبة، تاركاً البكب يسير لوحده دون توجيه (( مع وجود تعليق على المقطع يتكلم عن المخدرات!! ))، مما شكل خطرا على نفسه وعلى مستخدمي الطريق من المواطنين وعليه تم ضبط السائق وحجز المركبة في ساحة الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر