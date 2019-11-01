الرئيسية | جرائم وحوادث مدعي عام غرب عمّان يرفض تكفيل موقوفي إنهيار الثامن

وطنا اليوم-عمان:رفض مدعي عام غرب عمّان الإفراج بالكفالة عن موقوفين ذي صلة بالانهيار الذي وقع على مقربة من الدوار الثامن الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر مطلعة على سير القضية، الجمعة ، ان المدعي العام رفض الخميس طلبات إخلاء سبيل بالكفالة تقدم بها ذوو موقوفين ووكلائهم.

وطلب القضاء تعويض ذوي الضحايا الذين قضوا في الحادثة وورثتهم.

وكان المدعي العام قرر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة الانهيار، هم المقاول وصاحب المشروع والحفار وشخصان في المكتب الهندسي، ووجه للموقوفين تهمة التسبب بوفاة 3 أشخاص.

يذكر ان الحادث تسبب في وفاة (3) أشخاص من الجنسية المصرية بعد وقوع انهيارات ترابية ومحصارتهم تحت الأنقاض في أثناء قيامهم بأعمال إنشائية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر