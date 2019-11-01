مدعي عام غرب عمّان يرفض تكفيل موقوفي إنهيار الثامن

وطنا اليوم-عمان:رفض مدعي عام غرب عمّان الإفراج بالكفالة عن موقوفين ذي صلة بالانهيار الذي وقع على مقربة من الدوار الثامن الأسبوع الفائت.
وقالت مصادر مطلعة على سير القضية، الجمعة ، ان المدعي العام رفض الخميس طلبات إخلاء سبيل بالكفالة تقدم بها ذوو موقوفين ووكلائهم.
وطلب القضاء تعويض ذوي الضحايا الذين قضوا في الحادثة وورثتهم.
وكان المدعي العام قرر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة الانهيار، هم المقاول وصاحب المشروع والحفار وشخصان في المكتب الهندسي، ووجه للموقوفين تهمة التسبب بوفاة 3 أشخاص.
يذكر ان الحادث تسبب في وفاة (3) أشخاص من الجنسية المصرية بعد وقوع انهيارات ترابية ومحصارتهم تحت الأنقاض في أثناء قيامهم بأعمال إنشائية.