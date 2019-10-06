الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة سيدتين و4 اصابات بحادثي دهس في عمّان وجرش

وطنا اليوم-عمان:توفيت سيدتين، عصر الأربعاء، وأصيب 4 آخرون بجروح ورضوض مختلفة، اثر حادثي دهس في عمّان وجرش.

وقالت ادارة السير المركزية: انه قد تسبب خطأ عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة من قبل سائق مركبة خصوصية (ركوب صغيره) ظهر الاربعاء في دهس اربعة اشخاص داخل حرم احدى المدارس بطلوع المصدار.

ونتج عن الحادث اصابة ثلاثة اطفال، وشخص ثلاثيني باصابات وصفت مابين الحسنه والمتوسطة، بالاضافة لاضرار مادية.

وفي حادث آخر، توفيت سيدة تبلغ من العمر ستين عاماً اثر حادث صدم ودهس وقع في محافظة جرش، ضمن اختصاص مركز امن سوف، حيث اصطدم باص صغير، بمركبتين متوقفتين (بكب وسيارة خصوصي).

وقد قامت كوادر الدفاع المدني بتقديم الاسعافات الأولية اللازمه للمصابين ونقلهم واخلاء الوفاة لاقرب مستشفى، فيما قام مندوب التحقيق المروري بتنظيم المخططات الكروكية حسب الاصول وتعليل سبب الحادثين.

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