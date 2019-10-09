 وطنا نيوز -بالأردن .. قتلت عشيقها خنقاً ومزّقت يده بسكين !
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بالأردن .. قتلت عشيقها خنقاً ومزّقت يده بسكين !
التاريخ : 30-10-2019 03:02:58 المشاهدات: 2247

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بوضع سيدة كينية الجنسية باشغال المؤقتة مدة 20 عاما لقيامها بقتل عشيقها السوداني خنقا بيديها داخل منزله في عمّان.
ووفق قرار المحكمة فان المتهمة كينية الجنسية اقدمت على قتل عشيقها السوداني خنقا بيديها بسبب خلافات نشبت بينهما ثم قامت بتمزيق يدي السوداني بسكين في منطقة الرسغ لاظهار ان المجني عليه اقدم على الانتحار الا ان تقرير الطب الشرعي اكد ان الاصابات بفعل فاعل وان الوفاة سببها كتم النفس بالخنق.
وجرمتها المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضيين طارق الرشيد وطارق الشقيرات، بجناية القتل القصد.


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