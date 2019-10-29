الرئيسية | جرائم وحوادث اعتقال أردني هدد بقطع رأس ملك السويد وملكة الدنمارك

وطنا اليوم-عمان:اعتقلت الشرطة الدنماركية يوم الإثنين أردنياً هدد بقطع رأس ملك السويد وملكة الدنمارك على صفحته على فيسبوك، كما أصدر تهديدات باستهداف الشرطة السويدية.

الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عامًا يحمل تصريح إقامة سويدية ويعمل في مجال الرعاية الصحية في مالمو لكنه يقيم في الدنمارك مع زوجته.

وكانت الزوجة قد أبلغت الشرطة في كوبنهاجن عن تغيرات في حالته النفسية وتصرفاته خلال الأسابيع الماضية، وتخشى الزوجة أنه يعاني من ذهان الحشيش لأنه يذهب إلى كريستيانيا يوميًا لتدخين الحشيش، وقد حثته على البحث عن طبيب نفساني.

وكان الرجل قد كتب على صفحته على فيسبوك أن جميع الدنماركيين ينتمون إلى الشيطان وأنه سوف يستهدف الشرطة السويدية قائلاً: “آخر تحذير للشرطة السويدية وشرطة الحدود قدمت شكوى بحقكم ولم يصلني رد منكم، إن لم يصلني جواب قريبا فباذن الله سوف أطيح برأس الدولة والملك، حتى لو اضطررت لفصل رأسه عن جسده”.

كما كتب في فترة سابقة “سوف تتحمل الحكومة الدنماركية والشرطة السويدية المسؤولية عن جريمة الشروع بالقتل، حينها لن ينفع الندم”.

وفي تهديده للملكة الدنماركية كتب “سوف أقص رأس الملكة قريبا والعائلة الملكية كاملة وقد اعذر من انذر ولن اضرب الا فوق الاعناق”.

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