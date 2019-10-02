١٠ سنوات لمتهم سلب مارة ضمن عصابة

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة أمن الدولة اليوم بوضع متهم كان فاراً من وجه العدالة ضمن عصابة عملت على سلب المارة تم محاكمتهم مؤخراً، بالأشغال المؤقتة عشر سنوات.
وصدر القرار من هيئة عسكرية، جرّمت المتهم بجناية تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب الأعمال اللصوصية.
وعملت تلك العصابة وفق لائحة اتهام من المحكمة على سلب أشخاص مليئين مادياً يتم استدراجهم من دول مجاورة بقصد بيع دولارات بسعر أقل من السوق إلى منطقة الباعج في محافظة المفرق، والتي كانت موقع تنفيذ جرائمهم.
وتمكنت تلك العصابة من سلب نحو سبعة أشخاص من دول مجاورة وأخذ ما بحوزتهم من نقود تحت تهديد السلاح من قبل أفراد العصابة، إلى تمكن الأمن العام في نهاية ٢٠١٤ من القبض على العصابة وإحالتهم إلى أمن الدولة والتي حاكمتهم وجاهياً باستثناء المحكوم اليوم، الذي قد صدر بحقه حكماً غيابياً، وجرت اعادة محاكمته بعد القبض عليه.