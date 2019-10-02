الرئيسية | جرائم وحوادث محاكمة خلية داعشية خططت لخطف وقتل ضباط بالمخابرات الأردنية

وطنا اليوم-عمان:باشرت محكمة أمن الدولة، الاثنين، محاكمة خلية ارهابية تابعة لعصابة داعش الإرهابية خططت لخطف وقتل ضباط من دائرة المخابرات العامة .

وافشلت دائرة المخابرات العامة المخطط الإرهابي للخلية الذي استهدف خطف وقتل ضباط من دائرة المخابرات العامة والاعتداء على مبنى مخابرات الزرقاء بالأسلحة الرشاشة في شهر آب من العام الجاري.

الخلية الارهابية كشف عن تفاصيلها خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد احمد العبادي .

ونفى المتهمون الأربعة بينهم (مدرب رياضة) الماثلين أمام المحكمة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية تأكيدهم بجواب غير مذنب .

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