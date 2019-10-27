الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على عصابة سلبت محطة وقود في عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيق خاص في ادارة البحث الجنائي / شعبة اقليم الوسط والذي شكل امس لمتابعة التحقيق في الشكوى المقدمة من موظف باحدى محطات الوقود في منطقة عين الباشا والذي تعرض لسلب مبلغ ١٦ الف دينار بعد قيام اشخاص مجهولين باعتراض طريقه بالشارع العام اثناء قيامه بنقل مبلغ مالي عائد للمحطة والاعتداء عليه بالضرب ، قد انهى تحقيقاته والقى القبض على اربعه من المتورطين وبحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسلوب .

وحول تفاصيل التحقيق اضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق وفور تلقي البلاغ باشر بجمع المعلومات من مسرح الجريمة وبمتابعة تلك المعلومات تم تحديد هوية خمسه اشخاص تورطوا بارتكاب الجريمة وباشرت فرق بحث وتفتيش بالبحث عنهم حيث تمكنت تلك الفرق من القاء القبض على اربعه اشخاص منهم فيما زال البحث جارياً عن الشريك الخامس ، وضبط بحوزة المقبوض عليهم جزء كبير من المبلغ المسلوب اضافة الى مجموعة من كوبونات تعبئة الوقود وما زال التحقيق جارياً.









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