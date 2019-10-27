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القبض على عصابة سلبت محطة وقود في عين الباشا
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيق خاص في ادارة البحث الجنائي / شعبة اقليم الوسط والذي شكل امس لمتابعة التحقيق في الشكوى المقدمة من موظف باحدى محطات الوقود في منطقة عين الباشا والذي تعرض لسلب مبلغ ١٦ الف دينار بعد قيام اشخاص مجهولين باعتراض طريقه بالشارع العام اثناء قيامه بنقل مبلغ مالي عائد للمحطة والاعتداء عليه بالضرب ، قد انهى تحقيقاته والقى القبض على اربعه من المتورطين وبحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسلوب .
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