الرئيسية | جرائم وحوادث الاعدام لقاتل مالك مكتبة بالزرقاء .. سرق نقوده للاستجمام في العقبة

وطنا اليوم-عمان:اصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاحد قرارا باعدام شاب قتل صاحب مكتبة في منطقة الغويرية في الزرقاء، خلال جلسة محاكمة عن بعد اجرتها اليوم حيث اصدرت القرار دون حضور المتهم للمحكمة.

ووفق القرار فان القاتل تمكن بعد ارتكابه للجريمة من سرقة ما بحوزة المغدور من نقود لغايات الذهاب الى مدينة العقبة للتنزه.

وفي التفاصيل فان المتهم البالغ من العمر 19 عاما اتفق مع حدث على قتل المغدور الذي يعرفه مسبقا وهو صاحب مكتبة، لغايات سرقة ما بحوزته من نقود واشياء خف وزنها وسهل حملها وذلك لغايات الحصول على المال للذهاب لمدينة العقبة للتنزه والاستجمام فيها، وبعد تفكير هادئ ومطمئن البال ودون اضطراب او تردد اقدم المتهم والحدث على استدراج المغدور الى مستودع المكتبة بعد ايهامه ان للمتهم حقيبة داخل مستودع مكتبته ويرغب باستعادتها حيث حضر المغدور وتوجه الى المستودع ولدى دخوله باغته المتهم بالالتفاف خلفه ولف قطعة من القماش حول رأسه وقام بطعنه عدة طعنات على انحاء متفرقة من جسده، وحاول المغدور مقاومتهما وتخليص نفسه الا ان قوته خارت وسقط مضرجا بدمائه وما لبث ان فارق الحياة.

وكانت النيابة العامة احالت الحدث للمحاكمة امام محكمة الاحداث واحالت المتهم لمحكمة الجنايات الكبرى.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين خالد العبداللات واحمد القطارنة وحضور مدعي عام الجنايات الكبرى محمد الخزاعلة تجريمه بجناية القتل العمد والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.

ويشار الى ان القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون.

وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.

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