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ضبط 4 مطلوبين في البادية الشمالية
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات نفذوا حملة أمنية للقبض على الأشخاص المطلوبين حيث تمكنت القوة الأمنية وبعد تفتيش ومداهمة أماكن تواجد عدد منهم من إلقاء القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومجموعة من العتاد .
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