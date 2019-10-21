الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 4 مطلوبين في البادية الشمالية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات نفذوا حملة أمنية للقبض على الأشخاص المطلوبين حيث تمكنت القوة الأمنية وبعد تفتيش ومداهمة أماكن تواجد عدد منهم من إلقاء القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومجموعة من العتاد .

وأضاف الناطق الإعلامي أن احد المقبوض عليهم بحقه 9 طلبات أمنية والثاني بحقه 5 طلبات أمنية ، فيما كان بحق الثالث 4 طلبات ، والرابع بحقه 3 طلبات أمنية وضبط بحوزته سلاحين ناريين ، وبتفيش منزل احد الاشخاص المطلوبين والذي لم يعثر عليه داخله عثر على سلاح ناري وسيتم توديع كافة المقبوض عليهم لمصادر طلباتهم .

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