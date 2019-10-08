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مقتل امراة في الرصيفة بعد تعرضها للضرب من قبل زوجها
وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لقسم حماية الاسره / الرصيفة مساء امس بوصول امراة للمستشفى اثر تعرضها للضرب من قبل زوجها حيث جرى ضبط اقوالها ، والقي القبض على زوجها وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بضرب زوجته . واضاف الناطق الاعلامي ان فجر هذا اليوم توفيت الزوجة داخل المستشفى وجرى تحويل جثتها للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وما زال التحقيق جار
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