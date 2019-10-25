الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة طفلة بالأردن بسبب خلطة عشبية لعلاج القمل

وطنا اليوم-عمان:توفيت طفلة بعمر 6 سنوات يوم الثلاثاء بسبب خلطة اشترتها الأم من العطّار لعلاج القمل،واتبعت الام وصية العطار بتحمّيم الطفلة فيها،وهذا ما عملته الأم بحسب مصدر طبي في مستشفى جامعي.

وتبين أن الخلطة تحتوي على مادة الفسفور العضوي(Organophosphates)التي تستخدم في المبيد الحشري،وهذه المادة تسبب زيادة في إفرازات القصبات الهوائية مع تضيق فيها عدا عن تباطؤ واضطراب في كهرباء القلب.

وانتهت المشكلة بوفاة الطفلة وحدوث مشكلة قد تؤدي لانفصال الأب والأم.بسبب الثقافة التي سمحت بتناول خلطات العطارين دون معرفة المواد الداخلة فيها.

وطالب المصدر الطبي بمراقبة عمل العطارة والخلطات العشبية المعروضة للبيع مباشرة لعامة الناس.

بائع في محل العطارة، فضل عدم ذكر اسمه، في ضاحية الرشيد اكد ان الخلطات الخاصة بإبادة هذه الحشرة آمنة عادة كون المواد الداخلة فيها طبيعية مثل زيت شجرة الشاي , زيت جوز الهند , الخل , زيت حبة البركة , اليانسون , الكمون , زيت الزيتون والثوم والنعنع والقرنفل، ولا يدخله مواد غير امنة، مستغربا وجود خلطة عشبية تباع وتحتوي على مواد سامة مثل الفسفور العضوي.

الصيدلاني يوسف شكور قال إن أدوية علاج القمل في الصيدليات آمنة وموافق عليها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء،مؤكدا ان الادوية القملية لا تصرف للاطفال دون سن السنتين ويتم نصح ذويهم بحلق شعر راسهم او تنظيفه بالمشط دون اية مواد طبية لهذا العمر.

يذكر ان مادة الفسفور العضوي تستخدم مبيد حشري ودواء وغاز اعصاب،واعراض التسمم بمادة الفسفور العضوي ( زيادة انتاج اللعاب والدموع والاسهال والتقيؤ, التعرق, رعش العضلات, الارتباك.ويحدث التسمم بسبب تثبيط انزيم استيل كولين استراز في الجسم ما يؤدي لتراكم الاستيل كولين في الجسم ويؤدي الى الوفاة.

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