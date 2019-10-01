وفاة شخص اثر تدهور تريلّا في معان

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وطنا اليوم : حوادثوي

صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الإنفاذ

والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت اليوم مع حادث تدهور تريلا في

منطقة الشيدية, نتج عنة وفاة شخص اثر تعرضه لكسور وجروح في مختلف أنحاء

الجسم,حيث علمت كوادر الاسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى معان الحكومي .ففف

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