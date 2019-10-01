 وطنا نيوز -الحبس لخمسة استقطبوا بنغاليات وإجبروهن على ممارسة الدعارة
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الحبس لخمسة استقطبوا بنغاليات وإجبروهن على ممارسة الدعارة
التاريخ : 23-10-2019 08:42:18 المشاهدات: 1616

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة جنايات جنوب عمان، أحكاماً بحق خمسة أشخاص أدينوا بجناية الاتجار بالبشر، تقضي بالحكم على اثنين منهم بالحبس لست سنوات والرسوم والغرامة البالغة 10 آلاف دينار، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة البالغة 5 الآف دينار.

وكان المُدانون، استقطبوا عدداً من العاملات من الجنسية البنغالية، وقاموا باحتجازهنّ داخل منزل أحدهم، الذي قام بإجبارهنّ على ممارسة الدعارة مع أشخاص كان يُحضرهم رغماً عنهنّ تحت تهديد السلاح مقابل مبالغ مالية تقاضاها.


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