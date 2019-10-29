السجن لأردني مارس الرذيلة مع قريبته موهمها بالزواج

وطنا اليوم-عمان:أيدت محكمة التمييز "أعلى هيئة قضائية" حكما على شاب مارس الجنس بعد ابدائه لرغبته بالزواج منها مع ابنة خالته القاصر وضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة .

وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم في حزيران الماضي بجناية مواقعة أنثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة، واصدرت قرارها بالحكم على المتهم الوضع بالاشغال المؤقته 15 سنة والرسوم .

وقالت المحكمة في قرارها، إن المتهم هو ابن خالة المجني عليها وهي من مواليد 2004 وفي أحد ايام تشرين ثاني من عام 2018 واثناء تواجدها في تحد مناطق شرق عمان صادفها المتهم وأثناء مسيرهما اخبرها بانه يرغب بالزواج منها ودخلا عمارة تحت الإنشاء وقام بجريمته وغادرا.

وفي اليوم التالي توجهت المجني عليها الى إدارة حماية الاسرة وقدمت ااشكوى .