 وطنا نيوز -ضبط 2400 لتر زيت فاسد قبل وصولها لموائد الأردنيين
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ضبط 2400 لتر زيت فاسد قبل وصولها لموائد الأردنيين
التاريخ : 22-10-2019 11:57:08 المشاهدات: 2109

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، الامن العام 2400 لتر زيت نباتي في منطقة أثناء نقلها في سيارة شحن لا تحمل لوحة أرقام.
و كانت الكمية المضبوطة بدون اي معلومات توضح ماهيتها و منقولة في ظروف صحية سيئة في خزانات غير معدة لنقل المواد الغذائية.
و بعد التحقيق مع سائق السيارة تبين ان هذة الكمية كان منوي خلطها بزيت زيتون و اضافة بعض المواد لها لتغيير اللون و النكهة و الرائحة و بيعه على انه زيت زيتون.
و قامت الكوادر باتلاف كامل الكمية حسب الاصول و حجز المركبة من قبل الامن العام, و ايداع السائق لدى الادعاء العام ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و ربطه بكفالة مالية لعدم تكرار ذلك حسب قانون الغذاء و القوانين سارية المفعول.
و تهيب المؤسسة بالاخوة المواطنين شراء الزيت من مصادر موثوفة و اتباع ارشادات المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و التي تم اطلاقها ضمن حملة :افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك", علما بان الفحص مجاني و على مدار الساعة عبر كافة وسائل الاتصال التي اعدت لهذة الغاية


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