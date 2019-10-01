الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 2400 لتر زيت فاسد قبل وصولها لموائد الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، الامن العام 2400 لتر زيت نباتي في منطقة أثناء نقلها في سيارة شحن لا تحمل لوحة أرقام.

و كانت الكمية المضبوطة بدون اي معلومات توضح ماهيتها و منقولة في ظروف صحية سيئة في خزانات غير معدة لنقل المواد الغذائية.

و بعد التحقيق مع سائق السيارة تبين ان هذة الكمية كان منوي خلطها بزيت زيتون و اضافة بعض المواد لها لتغيير اللون و النكهة و الرائحة و بيعه على انه زيت زيتون.

و قامت الكوادر باتلاف كامل الكمية حسب الاصول و حجز المركبة من قبل الامن العام, و ايداع السائق لدى الادعاء العام ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و ربطه بكفالة مالية لعدم تكرار ذلك حسب قانون الغذاء و القوانين سارية المفعول.

و تهيب المؤسسة بالاخوة المواطنين شراء الزيت من مصادر موثوفة و اتباع ارشادات المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و التي تم اطلاقها ضمن حملة :افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك", علما بان الفحص مجاني و على مدار الساعة عبر كافة وسائل الاتصال التي اعدت لهذة الغاية

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