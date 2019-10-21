الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على 3 أشخاص نفذوا عملية سطو على قاصة حديدية

وطنا اليوم-عمان:ألقت مرتبات البحث الجنائي القبض على ثلاثة اشخاص اشتركوا بسرقة قاصة حديدية بداخلها 14 الف دينار من داخل احدى محطات الوقود في منطقة وادي الرمم.

,قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة باشروا امس التحقيق في شكوى وردت إليهم حول قيام شخص مجهول بالدخول الى احدى محطات الوقود في منطقة وادي الرمم وسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ ١٤ الف دينار والفرار من المكان دون ان يشاهده احد .

,اضاف الناطق الاعلامي انه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات في القضية وقع الاشتباه على احد الاشخاص والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخصين اخرين والقي القبض عليهما،وجرى ضبط القاصة المسروقة اضافة الى ضبط تسعة الاف دينار من المبلغ المسروق وما زال التحقيق جارياً.

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