سطو مسلح على بنك في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:قام ملثمان بعد ظهر اليوم الأحد، بالسطو المسلح على فرع بنك وسط العاصمة عمّان، في منطقة المحطة شرق العاصمة عمّان.

ووفق شهود عيان، فإنّ الملثمين ترجلا من سيارة ودخلا الفرع وأشهر أسلحة نارية على الموظفين قبل أن يسلبا مبلغاً من المال ويلوذان بالفرار.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان عصر اليوم بدخول شخصين ملثمين ومسلحين لفرع احد البنوك في منطقة المحطة وسلب مبلغ مالي تحت التهديد والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات.