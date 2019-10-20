 وطنا نيوز -سطو مسلح على بنك في العاصمة عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
سطو مسلح على بنك في العاصمة عمان
التاريخ : 20-10-2019 03:16:45 المشاهدات: 1820

وطنا اليوم-عمان:قام ملثمان بعد ظهر اليوم الأحد، بالسطو المسلح على فرع بنك وسط العاصمة عمّان، في منطقة المحطة شرق العاصمة عمّان.

ووفق شهود عيان، فإنّ الملثمين ترجلا من سيارة ودخلا الفرع وأشهر أسلحة نارية على الموظفين قبل أن يسلبا مبلغاً من المال ويلوذان بالفرار.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان عصر اليوم بدخول شخصين ملثمين ومسلحين لفرع احد البنوك في منطقة المحطة وسلب مبلغ مالي تحت التهديد والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق