الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف مستثمر عراقي أسبوعاَ في سجن الجويدة

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام الزرقاء توقيف مستثمر عراقي اسبوع في سجن الجويدة.

وقال مصدر مطلع إن المدعي العام اسند للمستثمر تهمة تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري ومحاولة ادخاله الى السوق المحلي وبكميات كبيرة جدا.

واضاف المصدر أن المستثمر العراقي يعمل في اصناف الاجبان داخل المنطقة الحرة.

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