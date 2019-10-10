 وطنا نيوز -زوجة تدس السم لزوجها وصديقه يلقيه بحفرة امتصاصية
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زوجة تدس السم لزوجها وصديقه يلقيه بحفرة امتصاصية
التاريخ : 19-10-2019 10:53:37 المشاهدات: 1424

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث

 

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى عبد الإله العساف أول من أمس عامل وطن في محافظة عجلون إضافة إلى سيدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد، بعد اتهامهما بقتل شخص آخر يعمل عامل وطن ايضا.

وعلمت "الغد” من مصادر مقربة من التحقيق ان المتهم اتفق مع زوجة الضحية على قتل زوجها، واتفقا على ان تضع الأخيرة له مادة سامة في القهوة. وحسب المصادر فإن المتهمين اتفقا ايضا على ارتكاب الجريمة بحق المجني عليه الخميس قبل الماضي، حيث وضعت المتهمة السم في القهوة، وبعد أن سقط الاخير مغشيا عليه قام المتهم (صديق المجني عليه) بطعنه في منطقة العنق ما أدى إلى مقتله.

وحسب اعترافات المتهمين، قام المتهمان بعد ان تأكدا من موت الضحية برمي جثته في حفرة امتصاصية، ونتيجة لفقدان الضحية أبلغ والداه الشرطة عن فقدانه. ونتيجة الاشتباه بصديق الضحية وزوجة المغدور، تم تتبع اتصالاتهما الخلوية، حيث جرى التوسع معهما بالتحقيق، ما أدى إلى اعترافهما، وبدلالتهما تم التعرف على مكان الجثة وانتشالها من قبل الدفاع المدني.

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