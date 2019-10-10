زوجة تدس السم لزوجها وصديقه يلقيه بحفرة امتصاصية

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى عبد الإله العساف أول من أمس عامل وطن في محافظة عجلون إضافة إلى سيدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد، بعد اتهامهما بقتل شخص آخر يعمل عامل وطن ايضا.