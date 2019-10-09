80 إصابة بـ 115 حادثاً في الأردن خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية مع (115) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (80) إصابة.

في حين تم التعامل مع (609) حالات مرضية مختلفة وذكرت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية.

إصابة سبعة أشخاص اثر حادث تصادم في الزرقاء

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق المصفاة بمنطقة الهاشمية ، نتج عن الحادث إصابة سبعة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة.

إصابة ثلاثة أشخاص اثر حادث تصادم في اربد

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع مابين مركبتين بمنطقة شارع الهاشمي، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.

إصابة سيدة اثر حادث دهس في البلقاء

تعاملت كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث دهس لسيدة تبلغ من العمر (35)عاماً بمنطقة صافوط، مما أدى إلى إصابتها بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ومن ثم نقلها إلى مستشفى الأمير حسين ، وحالتها العامة بالغة.