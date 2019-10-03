 وطنا نيوز -تفاصيل قتل المواطن القرشي على يد زوجته وصديقه
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تفاصيل قتل المواطن القرشي على يد زوجته وصديقه
التاريخ : 17-10-2019 07:42:51 المشاهدات: 3954

وطنا اليوم-عمان:تمكن فريق من شعبة البحث الجنائي في مديرية شرطة محافظة عجلون فجر اليوم الخميس من الكشف عن الغموض في ملابسات اختفاء عامل وطن في ظروف غامضة منذ نحو أسبوع في بلدة عبين بمحافظة عجلون.
وقال مصدر مطلع بأن فريق التحقيق تمكن من كشف القضية بعد أن تم ضبط صديقة الذي اعتراف بارتكاب الجريمة و باشتراك مع زوجة القتيل ونقل الجثة إلى منزل والد الجاني في بلدة صخرا وإلقائها داخل حفرة امتصاصية لإخفاء معالم الجريمة .
وبين المصدر بأن فريق البحث الجنائي تمكن من ضبط القاتل وزوجته وأثناء التحقيق اعترفوا في إرتكاب الجريمة البشعة بوضع السم داخل الطعام ومن ثم نحره وإلقاء الجثة داخل الحفرة داخل منزل والد الجاني .
ولفت المصدر بأنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف في إقليم الشمال للوقوف على أسباب الوفاة ومازال التحقيق جاري.

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