تفاصيل قتل المواطن القرشي على يد زوجته وصديقه

وطنا اليوم-عمان:تمكن فريق من شعبة البحث الجنائي في مديرية شرطة محافظة عجلون فجر اليوم الخميس من الكشف عن الغموض في ملابسات اختفاء عامل وطن في ظروف غامضة منذ نحو أسبوع في بلدة عبين بمحافظة عجلون.

وقال مصدر مطلع بأن فريق التحقيق تمكن من كشف القضية بعد أن تم ضبط صديقة الذي اعتراف بارتكاب الجريمة و باشتراك مع زوجة القتيل ونقل الجثة إلى منزل والد الجاني في بلدة صخرا وإلقائها داخل حفرة امتصاصية لإخفاء معالم الجريمة .

وبين المصدر بأن فريق البحث الجنائي تمكن من ضبط القاتل وزوجته وأثناء التحقيق اعترفوا في إرتكاب الجريمة البشعة بوضع السم داخل الطعام ومن ثم نحره وإلقاء الجثة داخل الحفرة داخل منزل والد الجاني .