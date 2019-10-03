الرئيسية | جرائم وحوادث مجهولون يخربون عدداً من شاشات باص عمان

وطنا اليوم-عمان:أقدم مجهولون على تخريب عدد من شاشات باص عمان المخصصة لتتبع حركة الباصات ومواعيد وصولها من قبل الركاب.

وقالت أمانة عمان عبر صفحة باص عمان على الفيسبوك إن الخدمة انقطعت عن المستخدمين في تلك المواقف لحين استبدال الشاشات.

وكانت أمانة عمان قد أعلنت تركيب شاشات باص عمّان في المواقف المعتمدة لتمكين الركاب من تتبع حركة الباصات ومواعيد وصولها.

وقالت الأمانه أنه أصبح بالإمكان الآن تتبع حركة الباصات ومواعيد وصولها عبر الانتباه للشاشات المثبتة في المواقف الخاصة بباص عمّان. وتاليا التعريف بالشاشات وآليات عملها وأماكنها: - يسار الشاشة: رقم المسار (ليس رقم الباص). - منتصف الشاشة: اسم الوجهة النهائية للمسار. - يمين الشاشة: الوقت المتبقي بالدقائق لوصول الباص لهذه النقطة. نحيطكم علماً بأنه قد تم تركيب 28 شاشة بالوقت الحالي على المواقف المذكورة أدناه، على أن يتم تركيب المزيد ليصل العدد إلى 60 شاشة على المواقف المعتمدة. اسم الموقف - اسم الشارع مسجد الهجرة – ش.أبو طالب حديقة ابو نصير - ش.أبو نصير/ العرب حديقة ابو نصير - ش.أبو نصير/ العرب جامعة العلوم التطبيقية - ش.أبو نصير/ العرب كلية العلوم التربوية - ش.احمد الطراونة مجمع الشمال – ش.الاردن ديوان الخدمة المدنية - ش.الاقصى دوار نقاوة - ش.الامير راشد بن الحسن مستشفى الملكة علياء العسكري – ش.الأردن الجسور العشرة – ش.الجسور العشرة السوق التجاري – ش. الدلاهمة الإقراض الزراعي – ش.الملك حسين اورانج – ش.الملك حسين مجمع العبدلي القديم – ش.الملك حسين مجمع الفحيص – ش.الملك حسين وزارة المالية – ش.الملك حسين إشارة الفروسية – ش. الملك عبدالله الاول دوار المطار - ش. الملك عبدالله الاول المدينة الرياضية – ش.الملكة علياء المركز الثقافي الملكي – ش.الملكة علياء المركز الصحي – ش.بلاط الشهداء كلية الحسين – ش.خالد بن الوليد أمانة النصر – ش.دوار النصر اسكان الصيادله – ش.طبربور دوار عدن – ش.عدن البريد الأردني – ش.طارق البريد الأردني – ش.طارق الأحوال المدنية – ش.الشهيد #باص_عمّان... لأنك تستحق

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