الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط تريلا ارتكبت مخالفة كارثية على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في المباحث المرورية من ضبط مركبة شحن كبيرة (تريلا) بعد رصدهم لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

وبحسب الفيديو الذي نشرته ادارة السير على صفحتها الرسمية فإن سائق التريلا أقدم على ارتكاب مخالفة التجاوز الخاطئ على الطريق الصحراوي عند تحويلة معان.

وقالت إدارة السير إن السائق تجاهل :" التحذيرات المستمرة من ارتكاب مثل هذه المخالفات (كالتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وغيرها من الأخطاء...... ) والتي تعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وخاصة أن الحجم الكبير لمثل هذه المركبات (الشحن الثقيلة) يزيد من الاضرار الناتجة في حال وقوع حادث مروري لاقدر الله

وأضافت أنه جرى البحث والتحري وجمع المعلومات، من ضبط (التريلا) الظاهرة بالفيديو وتحرير مخالفة بحق سائقها، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

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