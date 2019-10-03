الرئيسية | جرائم وحوادث العثور على شخص مصاب بعيار ناري أمام منزله في إحدى قرى الكرك

وطنا نيوز/الكرك/ميمون المجالي



عثر اليوم على شخص أصيب بعيار ناري امام منزلة الذي يقع في إحدى قرى الواقعه شمالا لمحافظة الكرك

ويذكر أن الأجهزة الأمنية تواجدت في مكان الحادث للتحقيق حول ملابسات القضية

وذكر مصدر أن الشاب الذي أصيب بعيار ناري يبلغ من العمر ٤٦ عاما وأن إصابة بلغية ووضعه في خطر

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