يوم حزين في العقبة .. وفاة معلم اثناء اداءه الصلاة

وطنا اليوم-عمان:نشر الزميل عماد عمرو تفاصيل حول وفاة المعلم فايز ارقيق من محافظة العقبة أثناء أدائه صلاة العصر في مسجد علي بن أبي طالب، الخميس.

وقال عمرو إن الفقيد وخلال الجلوس الأخير، وبين التشهد والسلام، سقط مغشيا عليه، فيما لم تنفع كل المحاولات لايقاظه حتى بعد وصول الدفاع المدني، ليتأكد المصلون من ارتقاء روحه إلى بارئها.

وشهد العديد من أهالي العقبة للفقيد بحسن اسلامه وخلقه وطيب معشره، لافتين إلى أن ارقيق كان يداوم على أداء صلاة الفجر في المسجد واعطاء دروس ومواعظ وقراءة أحاديث نبوية للمصلين بعد ادائهم صلاة العصر.

واجتاح نبأ وفاة المعلم فايز ارقيق مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الحزن والاسى.

وتاليا ما نشره عمرو:

يوم حزين ... مشاهد لراحل عن الدنيا .

قدر الله أن أصلي العصر هذا اليوم في مسجد علي بن ابي طالب ، أنهينا الصلاة وفجأة تجمع المصلين وأنا معهم في محاولة يائسة لإسعاف أخ لنا ورجل فاضل من أهل الفجر بعد أن سقط مغشياً عليه بين التشهد والتسليم في الركعة الأخيرة ...

حاولنا إيقاظة بكل الوسائل لكن دون جدوى ، حتى حضر رجال الدفاع المدني ، الذين حاولوا إنعاشة دون جدوى ، حملوه على عجل إلى المستشفى ...

وعلمت أن أخينا الذي كان يقرأ لنا بعد صلاة العصر ما تيسر له من أحاديث كتب السنة قد غادرنا إلى رحمة الله ، يالله ما أجمل هذا اللقاء بين العبد وربه ...

في بيت الله ... وفي صلاة ... متوضأ ... هو في ذمة الله لم يمنعة شيء من دخول الجنة .

رحمك الله يا أستاذ فايز ارقيق - ابو محمود

انا لله وانا اليه راجعون

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة و أموات المسلمين .