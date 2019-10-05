تحديد هوية مطلقي الهتافات المسيئة للكويت

وطنا اليوم-عمان:اكد مصدر امني ان الاجهزة الامنية تمكنت من تحديد هوية مطلقي الهتافات المسيئة والمحرض عليها خلال مباراة المنتخبين الاردني والكويتي التي جرت الخميس على استاد عمان الدولي في التصفيات المزدوجة.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد رفض بشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الاطر الرياضية والاعراف والمبادىء المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الاردني الاصيل المحب لاشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الاعزاء.

ولاحقا أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا قالت فيه إنه تم القاء القبض على شخصين من الاشخاص ممن قاموا باطلاق عبارات مسيئة اثناء مباراة المنتخبين الشقيقين الكويتي و الاردني مساء الخميس، وقد بوشر التحقيق معهما تمهيدا لضبط باقي الاشخاص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم جميعا .

كما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تصريح صحفي على العلاقات التاريخية بين الأردن والكويت بعد حادثة هتافات مباراة النشامى والكويت.

وقال الصفدي في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، الخميس: " أكدت في اتصال هاتفي أجريته مع وزير خارجية الكويت الشقيقة معالي الأخ صباح الخالد الحمد الصباح تاريخية العلاقات الأردنية الكويتية التي يحميها ويعززها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله".