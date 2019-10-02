الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة و4 إصابات بحادث تدهور في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ و الاسعاف في مديرية دفاع مدني الطفيلة تعاملت، الأربعاء، مع حادث تدهور وقع في منطقة الحرير, نتج عنه وفاة شخص و إصابة أربعة آخرين بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم,وعملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم و إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير زيد العسكري و حالة المصابين العامة متوسطة.

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