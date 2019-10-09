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ضبط 1190 شخصا بحوزتهم 1399 سلاحا
وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية الأمن العام اليوم ، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة ، والتي بدأت بتاريخ ٢٧ حزيران الماضي ، تمكنت خلال الأسبوع الخامس عشر من الحملة من إلقاء القبض على ٣٢ شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ٣٦ سلاحاً نارياً واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة ،ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على ١١٩٠ شخصاً ضبط بحوزتهم ١٣٩٩ سلاحاً نارياً.
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