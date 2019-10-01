الاعدام شنقاَ لمصري قتل زوج عشيقته الأردنية

وطنا اليوم-عمان:صادقت محكمة التمييز الاردنية أعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعدام عامل مصري قتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، كما قضت بوضع الزوجة بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.

وأكدت المحكمة في حكمها المكتسب للدرجة القطعية على قيام المتهم وهو عامل مصري (23 عاما) بالتعرف على المتهمة (39 عاما) قبل ارتكاب الجريمة بعام واحد كونه كان يعمل بغسيل المركبات لسكان احدى مناطق مدينة مادبا التي تسكنها من بينهم سيارة زوجها، كما تعرف زوجها المغدور على المتهم وأصبحا أصدقاء ومحل ثقة وأخذ يتردد على منزله بغيابه.

ووفق القرار فقد نشأت بين المتهم والمتهمة علاقة غرامية دون علم زوجها واخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض عليها فكرة قتل زوجها والتخلص منه، وأخذا يفكران بطريقة للتخلص منه من أجل أن يتزوجا ويعيشا معا في مصر، وطلب منها ثمن مسدس لشرائه ليتمكن من تنفيذ ما عزما عليه فأعطته 300 دينار، فاشترى المسدس واشترى شريحتي هاتف لكليهما حتى يتبادلا الاتصالات والتنسيق لاتمام جريمتهما.

وفي صباح يوم الحادي والعشرين من تموز2016 أجرى المتهم اتصالا هاتفيا مع المغدور طالبا منه الحضور والذي لبى الطلب وعندما حضر ركب المتهم معه في المركبة وأخذا يسيران معا وفي الاثناء سحب المتهم المسدس وأطلق منه عيارا ناريا أصابه بالرأس، ما لبث وان فارق الحياة متأثرا باصابته، ثم أخفى المتهم المسدس في ذات المنطقة وعاد الى عمان تاركا المغدور مضرجا بدمائه.

وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض عليهما واحالتهما للمحاكمة.