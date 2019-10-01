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الاعدام شنقاَ لمصري قتل زوج عشيقته الأردنية
وطنا اليوم-عمان:صادقت محكمة التمييز الاردنية أعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعدام عامل مصري قتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، كما قضت بوضع الزوجة بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.
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