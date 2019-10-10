الرئيسية | جرائم وحوادث شاهد نيابة يكشف تعرضه لضغوط من عوني مطيع لتغير إفادته

وطنا اليوم-عمان:كشف شاهد نيابة بقضية الدخان المزور بمحكمة أمن الدولة عن تعرضه لضغوطات من قبل طرفين متهمين بالقضية حيث أبلغ هيئة المحاكمة باسميهما وقيامها بإرسال أطراف من قبلهم لتغيير شهادته بالقضية .

واستمع رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين لاقوال الشاهد الذي افاد بقيام اشخاص من طرف المتهمين عوني مطيع وسلامة العلمات في محاولة منهم للتأثير على شهادة الشاهد الذي استكمل شهادته بالقضية .

ويشار إلى أن المحكمة أحالت خلال الجلسات السابقه شاهدي نيابة إلى المدعي العام المختص بعد تغيير شهادتهما وبتهمة شهادة النور.

وعقدت محكمة أمن الدولة جلستها العلنية برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين العضوية القاضي المدني دكتور ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدوله القاضي العسكري الرائد امجد تادرس .

وتواصل المحكمة غد الأربعاء الاستماع إلى باقي شهود النيابة بالقضية.

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