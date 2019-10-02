متسولون يستخدمون تقارير طبية مزورة

وطنا اليوم-عمان:نشر مدير مركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، كتابا مزورا يحمل اسم المركز، بهدف التسول.
وكتب منصور عبر صفحته على فيسبوك: شر البلية ما يضحك، هذا الكتاب ارسله لي أحد الأصدقاء يسأل عن صحته حيث ان أحدهم يتسول بواسطته، طبعا الكتاب مزور ويحتوي على مغالطات مضحكة مبكية، فمنذ متى نتكلم عن إهمال المريض او حتى نعطي درسا عن سبب السرطان في كتبنا الرسمية. واضح ان النص عبارة عن قص ولصق من أحد المواقع على شبكة الإنترنت (مرفقه صورة عنه).
وأضاف منصور: أرجو من الأصدقاء التأكد من أصحاب الشأن قبل التعاطي مع هؤلاء فمن أراد التبرع لمريض فبإمكانه فعل ذلك عن طريق صناديق الخير التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان المنتشرة في كل مكان.