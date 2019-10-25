ضبط اكثر من 10 اطنان جبنة فاسدة في المفرق

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر الامن الوقائي في محافظة المفرق، الاثنين، مستودع أجبان فاسدة تقدر بحوالي 10 طن.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للامن الوقائي حول وجود مستودع في محافظة المفرق وبداخله كميات كبيرة من الاجبان الفاسدة حيث جرى على الفور التحرك للمكان بمرافقة مجموعات من الادارة الملكية لحماية البيئة .

واضاف الناطق الاعلامي انه وبعد تفتيش المستودع ضبط داخله ما يقارب ١٠طن من الجبنة البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري وعليها آثار التعفن وجرى التحفظ على المضبوطات وبوشر اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .