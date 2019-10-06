الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على 22 شخصا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية واستمرارا لحملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة من إلقاء القبض على ٢٢ شخصا وبحوزتهم سبعة أسلحة نارية خلال تعاملهم مع ١٧ قضية في مختلف محافظات المملكة .

وكان ابرز تلك القضايا في شمال العاصمة حيث جرت مداهمة منزل استخدمه مجموعة من الأشخاص المسلحين والمشبوهين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة والقي القبض على ثلاثة منهم وضبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية ، إضافة إلى ٣ كفوف من مادة الحشيش المخدرة و ٢٥٠٠ حبة مخدرة ، كما وتم التعامل في محافظة العاصمة كذلك مع تسع قضايا أخرى في وسط وشمال وجنوب وشرق العاصمة القي القبض خلالها على ١٢ مروجا للمواد المخدرة وضبط ما بحوزتهم من تلك المواد وسلاحين ناريين .

وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع قضيتين القي القبض خلالهما على شخصين من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهما كمية المواد المخدرة وسلاح ناري ، وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض خلالها على أربعة أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزة احد المقبوض عليهم ، وفي محافظة معان القي القبض على مروج للمواد المخدرة بعد متابعته وتحديد مكان تواجده داخل إحدى المركبات وضبط بحوزته على ٣٥٠٠ حبة مخدرة و٣ كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

وفي لواء الرمثا وردت معلومات للعاملين في الإدارة حول قيام مجهولين باخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة داخل منزل مهجور في اللواء حيث تم التحرك للمكان وبتفتيشه عثر على ٣٨٢ كيساً كبيراً معبأة بمادة الحشيش الصناعي إضافة الى كمية من مادة الحشيش المخدرة ومجموعة من العملات المزيفة وبوشرت التحقيقات للإلقاء القبض على المتورطين بالقضية .

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