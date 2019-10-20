شاهدوا : تركي يصفع طفلاً اردنياً بطريقة وحشية في مرسين

وطنا اليوم-عمان: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد، مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل تركي على طفل اردني في أحد أحياء ولاية مرسين جنوب تركيا.

ويظهر المقطع المصور رجلا يعتدي على طفل أثناء تواجد عدة أطفال وأمهاتهم في أحد مجمعات منطقة السولي.

وبحسب الأنباء فان الطفل الذي تعرض للضرب هو طفل أردني وكان ذلك على أثر خلاف بين أطفال واستدعى كل منهم أمه وأثناء ذلك يظهر رجل غاضب يصيح ويهدد بكلمات تركية، ليصفع الطفل موقعًا إياه أرضا بطريقة عنيفة.