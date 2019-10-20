11 اصابة بحادث تصادم في الكرك

وطنا اليوم-عمان:وقع ظهر اليوم حادث تصادم ما بين مركبة خصوصية (ركوب صغيرة) وباص نقل (ركوب متوسط) ادى الى انحراف الباص ومن ثم اصطدامة بعمود انارة، وذلك في منطقة المشيرفة، ضمن اختصاص مركز امن المدينة.

نتج عنه اصابة (11) شخصأ حسب المعلومات الاولية من الدفاع المدني، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم الى مستشفى الكرك الحكومي، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة ، بالاضافة لاضرار بممتلكات عامة

وتواجدت مجموعات ادارة السير بالموقع، للعمل على تسهيل وتنظيم حركة السير ورفع العوائق، كما تم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري لتعليل سبب الحادث.