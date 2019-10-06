الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 3410 متسول منذ بداية العام

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 238 متسولا من البالغين والأحداث، في عمان خلال شهر أيلول الماضي بحسب مدير مديرية مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب.

وبين كلوب في تصريحات صحفية ان من المضبوطين 55 من الذكور و54 من الاناث، وعدد المضبوطين من فئة الأحداث 70 ذكرا و37 انثى، و22 غير أردنيين منهم جنسيات أجنبية.

وبين كلوب، ان عدد المتسولين الذين تم ضبطهم في محافظات المملكة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول بلغ 3410 متسولين، منهم في العاصمة عمان 72 بالمئة، ونسبة المتسولين المتكررين 35 بالمئة، مضيفاً ان التسول يتخذ عدة اشكال وممارسات واساليب احتيالية لاستدراج عطف المواطنين والحصول على المال.

وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول للمساهمة بالحد من التسول والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع.

من جانبه أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس، ان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مبينا ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.

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